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Ромарио: «Я был крутым, самодовольным, отморозком… Список длинный»

28 Января 2022 • 20:22 Комментировать (1)

Легендарный бразильский нападающий Ромарио вспомнил моменты своей карьеры, рассказав, как развивалась его жизнь в молодости. В частности, экс-игрок ответил на вопрос журналистов Marca, жалеет ли он каких-то решениях и поступках во время выступлений на высоком уровне.

«Я скажу вам так, я уже был и крутым, и самодовольным, и мудаком, и отморозком… Список длинный. Но вы должны судить о каждом действии в контексте с моментом, когда это происходило. Раньше я был другим парнем, да и футбольный мир был другим местом. Я выбрался из ниоткуда, тяжело работал, поэтому иногда было трудно сдерживать свои эмоции», - прокомментировал Ромарио.

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Ромарио
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
28 Января 2022 в 20:42
Самокритика и отсутствие эгоизма всегда были ковровой дорожкой к величию... Браво..
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