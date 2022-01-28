Ромарио: «Я был крутым, самодовольным, отморозком… Список длинный»

Легендарный бразильский нападающий Ромарио вспомнил моменты своей карьеры, рассказав, как развивалась его жизнь в молодости. В частности, экс-игрок ответил на вопрос журналистов Marca, жалеет ли он каких-то решениях и поступках во время выступлений на высоком уровне.
«Я скажу вам так, я уже был и крутым, и самодовольным, и мудаком, и отморозком… Список длинный. Но вы должны судить о каждом действии в контексте с моментом, когда это происходило. Раньше я был другим парнем, да и футбольный мир был другим местом. Я выбрался из ниоткуда, тяжело работал, поэтому иногда было трудно сдерживать свои эмоции», - прокомментировал Ромарио.
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