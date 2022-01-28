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«Пришлось кричать в раздевалке»: Черчесов прокомментировал поражение в дебютном матче во главе «Ференцвароша»

28 Января 2022 • 00:02 Комментировать

Новоиспеченный главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги своего дебютного поединка у руля команды, в котором его подопечные минимально уступили одному из главных конкурентов в борьбе за чемпионство, «Академии-Пушкаш».

«Получилось не так, как мы надеялись. Плохо начали встречу, а потом это удаление. Пришлось кричать в раздевалке на парней. Это не совсем в моем стиле. Но, получилось раззадорить их, радует, как команда отреагировала», - прокомментировал российский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что «Ференцварош» теперь опережает ближайших преследователей в турнирной таблице местного первенства лишь на один пункт.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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