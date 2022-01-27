«С почином»: «Ференцварош» пропустил первый гол под руководством Черчесова

Кошмарный старт карьеры Станислава Черчесова в Венгрии продолжается – по ходу его дебюта у руля «Ференцвароша» все пошло не по плану с самого начала. На 24-й минуте команда российского специалиста осталась в меньшинстве в поединке против «Пушкаш-Академии», а уже под занавес тайма пропустила первый гол под руководством нового главного тренера.

Если «Ференцварошу» так и не удастся перевернуть игру, то клуб потеряет внушительный отрыв от преследователей в борьбе за первую строчку. В таком случае, «Кишварда» и та же «Пушкаш-Академия» будут отставать лишь на один пункт в турнирной таблице.

Проследить за тем, удастся ли Черчесову закончить свой дебютный матч на мажорной ноте, можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.