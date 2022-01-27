Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«С почином»: «Ференцварош» пропустил первый гол под руководством Черчесова

27 Января 2022 • 21:30 Комментировать

Кошмарный старт карьеры Станислава Черчесова в Венгрии продолжается – по ходу его дебюта у руля «Ференцвароша» все пошло не по плану с самого начала. На 24-й минуте команда российского специалиста осталась в меньшинстве в поединке против «Пушкаш-Академии», а уже под занавес тайма пропустила первый гол под руководством нового главного тренера.

Если «Ференцварошу» так и не удастся перевернуть игру, то клуб потеряет внушительный отрыв от преследователей в борьбе за первую строчку. В таком случае, «Кишварда» и та же «Пушкаш-Академия» будут отставать лишь на один пункт в турнирной таблице.

Проследить за тем, удастся ли Черчесову закончить свой дебютный матч на мажорной ноте, можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.01  21:00 Атлетико Сеаренсе ... Pacajus SC
27.01  21:30 Ферровиарио ... Crato1
27.01  22:00 Икаса ... Игуату
27.01  22:00 Caucaia EC ... Maracana EC
28.01  17:30 Санжоаненсе ... Монталегре
28.01  21:30 Осдорф ... Виктория Гамбург
28.01  21:30 Хамм Юнайтед ... Бармбек-Уленхорст
28.01  22:00 Зюдерельбе ... Гамбург-3
28.01  22:45 АФК Ньюри Сити ... Дандела
28.01  23:30 Alverca ... Спортинг-2 Л
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Января
21:30 · Другое
«С почином»: «Ференцварош» пропустил первый гол под руководством Черчесова
21:07 · Другое
Черчесов проводит дебютный матч у руля «Ференцвароша» - уже в первом тайме его команда осталась в меньшинстве
26 Января
14:39 · Другое
Де Росси о том, что Кассано завёл «Инстаграм»: «Этого осла скоро арестуют»
25 Января
19:40 · Другое
Венгер объяснил, почему важно проводить ЧМ раз в два года 2
14:45 · Другое
Это'О: «Гвардиола не смог выиграть ЛЧ с «Баварией», а Моуринью выиграл турнир с «Порту» 2
23 Января
11:33 · Другое
​В Уругвае матч остановили из-за непогоды, победителя пришлось определять жеребьёвкой
22 Января
17:42 · Другое
Балотелли возвращается в сборную Италии 1
21 Января
11:32 · Другое
Вагнер Лав высказался о своей роли в «Мидтьюлланне», упомянув ЦСКА
04:29 · Другое
«Тут самые горячие фанаты» - принадлежащий «Валенсии» футболист променял ее на «Црвену Звезду»
20 Января
18:18 · Другое
37-летний Вагнер Лав трудоустроился в Дании официально
01:29 · Другое
Бывший игрок «Арсенала» отправился в Австралию
19 Января
20:38 · Другое
Черчесов проиграл свой первый матч у руля «Ференцвароша»
16 Января
09:07 · Другое
​37-летний Вагнер Лав нашёл себе новый клуб
14 Января
22:00 · Другое
Руй Витория может трудоустроиться в Саудовской Аравии слухи
12 Января
04:22 · Другое
Ван Дамм усилил «Стандард»
Все новости
Рекомендуем