Де Росси о том, что Кассано завёл «Инстаграм»: «Этого осла скоро арестуют»

Бывший полузащитник «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии Даниэле де Росси прокомментировал новость о том, что его старый знакомый Антонио Кассано завёл страницу в «Инстаграме».

Де Росси разместил сторис, в котором обратился к жене Кассано Каролине Марчиалис. «Звони в службу спасения, потому что этого осла скоро арестуют», – пошутил де Росси.

Отметим, что де Росси ранее выступал с Кассано в «Роме» и сборной Италии. Даниэле завершил карьеру по окончанию сезона 2019/20, выступая в составе аргентинского «Бока Хуниорс». В июле экс-полузащитнику «Ромы» исполнится 39 лет.