​В Уругвае матч остановили из-за непогоды, победителя пришлось определять жеребьёвкой

Уругвайское класико между «Пеньяролем» и «Насьоналем» в ночь с субботы на воскресенье не было доиграно до конца. Минут за десять до конца основного времени матч пришлось прервать из-за сильного ливня. В какой-то момент показалось, что погода налаживается, но затем осадки обрушились на поле с новой силой.

На момент остановки матча счёт был 0:0, и победителя пришлось определять жеребьёвкой. Здесь удача улыбнулась «Пеньяролю».

Как вы наверняка догадались, речь идёт не об официальном матче, а о товарищеском турнире. Теперь «Пеньяроль» сыграет в финале с ночь с понедельника на вторник.