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Балотелли возвращается в сборную Италии

22 Января 2022 • 17:42 Комментировать

Марио Балотелли близок к вызову в сборную Италии впервые с сентября 2018 года.  По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», нападающий «Адана Демиспор» получит новый шанс от своего бывшего тренера по «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

В августе 2021 года Балотелли исполнился 31 год. В этом сезоне футболист забил 7 голов и отдал две результативные передачи в 18 играх чемпионата Турции. На счету Балотелли также 14 голов в 36 матчах за сборную Италии. Прошлый сезон Марио провёл в итальянской Серии B, где выступал за «Монцу».

Отметим, что в состав «скуадра адзурры» также вернулся Даниэле де Росси, который вошёл в тренерский штаб Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Марио Балотелли
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