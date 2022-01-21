Вагнер Лав высказался о своей роли в «Мидтьюлланне», упомянув ЦСКА

У 37-летнего Вагнера Лава, известного в России по выступлениям за ЦСКА, ещё есть порох в пороховнице. Бразильский нападающий обзавёлся клубом, подписав полугодичный контракт с датским «Мидтьюлланном». Трудоустроившись, Вагнер дал комментарий для пресс-службы своего нового клуба.

«Когда в своё время я пришёл молодым игроком в московский ЦСКА, мне помогали несколько опытных игроков. В «Мидтьюлланне» много молодых футболистов. Теперь уже я должен помогать им сделать следующий шаг», - высказался Вагнер Лав.

Добавим, что «Мидтьюлланн» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Дании.