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Черчесов проиграл свой первый матч у руля «Ференцвароша»

19 Января 2022 • 20:38 Комментировать

Станислав Черчесов начал работать с венгерским «Ференцварошем», одним из самых титулованных клубов страны, однако первый блин для российского наставника вышел комом - его команда проиграла. Правда, во всего лишь товарищеском матче. «Ференцварош» сыграл со словацким клубом ДАК, пропустив два безответных мяча еще в первом тайме.

«Ференцварош» - первое рабочее место Черчесова после расставания со сборной России, которой он руководил с 2016 по 2021 год. В зарубежной тренерской карьере бывшего голкипера «Спартака» есть еще работа с австрийскими клубами «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», а также польская «Легия», с которой Черчесов работал в период 2015-2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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