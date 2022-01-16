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​37-летний Вагнер Лав нашёл себе новый клуб

16 Января 2022 • 09:07 Комментировать

Известный в России по выступлениям за ЦСКА 37-летний нападающий Вагнер Лав нашёл себе новый клуб. По данным Globo Esporte, футболист согласовал переход в датский «Мидтьюлланн». В ближайший понедельник Лав должен пройти медицинское обследование и, если всё пройдёт хорошо, подписать контракт на полгода.

В конце осени появлялась информация о том, что Вагнер Лав может снова оказаться в рядах московского ЦСКА. Позже сообщалось, что возвращение бразильца блокирует президент «армейцев» Евгений Гинер.

Предыдущим клубом Вагнера Лава был «Кайрат», цвета которого форвард защищал в 2020-2021 годах.

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Вагнер Лав Мидтъюлланд трансферы футбола - зима 2022
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