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Руй Витория может трудоустроиться в Саудовской Аравии слухи

14 Января 2022 • 22:00 Комментировать

Руй Витория решил не брать длительный отдых после работы с московским «Спартаком», начав искать новые возможные варианты трудоустройства. Ранее португальского специалиста сватали в чемпионаты Бразилии и Турции, а сейчас у него появилось предложение из Саудовской Аравии.

Подобными сведениями поделился инсайдер Николо Скира у себя в «Твиттере». По его информации, на связь с Виторией вышло руководство «Аль-Фаттеха», предложившее тренеру контракт сроком на два года.

Стоит отметить, что на данный момент «Аль-Фаттех» занимает место во второй половине турнирной таблице местного первенства. В прошлом сезоне команда финишировала в семерке лучших.  

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Руй Витория Аль-Фаттех
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