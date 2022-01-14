Руй Витория решил не брать длительный отдых после работы с московским «Спартаком», начав искать новые возможные варианты трудоустройства. Ранее португальского специалиста сватали в чемпионаты Бразилии и Турции, а сейчас у него появилось предложение из Саудовской Аравии.

Подобными сведениями поделился инсайдер Николо Скира у себя в «Твиттере». По его информации, на связь с Виторией вышло руководство «Аль-Фаттеха», предложившее тренеру контракт сроком на два года.

Стоит отметить, что на данный момент «Аль-Фаттех» занимает место во второй половине турнирной таблице местного первенства. В прошлом сезоне команда финишировала в семерке лучших.