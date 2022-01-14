Руй Витория решил не брать длительный отдых после работы с московским «Спартаком», начав искать новые возможные варианты трудоустройства. Ранее португальского специалиста сватали в чемпионаты Бразилии и Турции, а сейчас у него появилось предложение из Саудовской Аравии.
Подобными сведениями поделился инсайдер Николо Скира у себя в «Твиттере». По его информации, на связь с Виторией вышло руководство «Аль-Фаттеха», предложившее тренеру контракт сроком на два года.
Стоит отметить, что на данный момент «Аль-Фаттех» занимает место во второй половине турнирной таблице местного первенства. В прошлом сезоне команда финишировала в семерке лучших.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Кальдаш
|
0:1
|
Реал Келуш
|
|
14.01 22:00
|
Арсенал (до 23 лет)
|
...
|
Вест Хэм (до 23 лет)
|
|
14.01 22:45
|
АФК Ньюри Сити
|
...
|
Харлэнд и Вульф Велдерс
|
|
14.01 23:30
|
Витория Сетубал
|
...
|
Спортинг-2 Л
|
|
15.01 00:00
|
Алебрихес-2 Оахака
|
...
|
Куаутла
|
|
15.01 04:30
|
Калор-де-Сан-Педро
|
...
|
Lobos Huerta
|
|
15.01 16:00
|
Кова-Пьедаде
|
...
|
Оливейра Ошпитал
|
|
15.01 17:00
|
Ливерпуль (до 23 лет)
|
...
|
Everton U23 1
|
|
15.01 17:00
|
Queen's University
|
...
|
Кнокбреда
|
|
15.01 17:00
|
Аннаг Юнайтед
|
...
|
Баллинамаллард Юнайтед
|
|
15.01 18:00
|
Балликлэр Комрейдс
|
...
|
Инститьют
|
|
15.01 18:00
|
Dergview FC
|
...
|
Лафголл
|
|
15.01 18:00
|
Санжоаненсе
|
...
|
Оливейренсе
|
|
15.01 18:00
|
Монталегре
|
...
|
Витория-2 Гимарайнш
|
|
15.01 18:00
|
Ардс
|
...
|
Дандела
|
|
15.01 18:00
|
Oriental Dragon
|
...
|
Амора
|
|
15.01 19:00
|
Симарронес-2
|
...
|
Дуранго
|
|
15.01 21:00
|
Атлетико Сеаренсе
|
...
|
Ферровиарио
|
|
15.01 21:00
|
Crato1
|
...
|
Pacajus SC
|
|
15.01 22:00
|
Caucaia EC
|
...
|
Икаса
|
|
15.01 22:00
|
Игуату
|
...
|
Maracana EC
|
|
15.01 22:30
|
Манчестер Сити (до 23 лет)
|
...
|
Манчестер Юнайтед (до 23 лет)
|
Бан пользователя