Ван Дамм усилил «Стандард»

Льежский «Стандард» объявил о подписании защитника «Мехелена» Йоахима ван Дамма.
30-летний защитник перешёл из «Мехелена» в «Стандард» за 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.
Ван Дамм подписал контракт с клубом из Льежа до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «Стандарда».
Joachim Van Damme pic.twitter.com/VUnKIxwNUc— Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 11, 2022
В нынешнем сезоне Йоахим ван Дамм провёл за «Мехелен» во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.
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