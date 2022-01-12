Ван Дамм усилил «Стандард»

Льежский «Стандард» объявил о подписании защитника «Мехелена» Йоахима ван Дамма.

30-летний защитник перешёл из «Мехелена» в «Стандард» за 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

Ван Дамм подписал контракт с клубом из Льежа до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «Стандарда».

Joachim Van Damme pic.twitter.com/VUnKIxwNUc — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 11, 2022

В нынешнем сезоне Йоахим ван Дамм провёл за «Мехелен» во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.