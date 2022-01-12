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Ван Дамм усилил «Стандард»

12 Января 2022 • 04:22 Комментировать

Льежский «Стандард» объявил о подписании защитника «Мехелена» Йоахима ван Дамма.

30-летний защитник перешёл из «Мехелена» в «Стандард» за 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

Ван Дамм подписал контракт с клубом из Льежа до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «Стандарда».

В нынешнем сезоне Йоахим ван Дамм провёл за «Мехелен» во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Мехелен Стандард
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