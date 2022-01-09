​«Интеллигентный господин»: Директор «Ференцвароша» высказался о Черчесове

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал высказался о Станиславе Черчесове, который возглавил команду в декабре.

- Президент «Ференцвароша» говорил, что структура не уважает таких джентльменов, как Петер Штёгер. Означает ли это, что в команду пришёл тренер другого типа?

- Я бы начал с того, что Черчесов тоже видел мир, он интеллигентный господин. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. Наш новый тренер будет играть на большем количестве инструментов. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может влиять на них. Важно иметь тренера, который излучает уверенность и может передать её игрокам, - сказал Хайнал в интервью Nemzeti Sport.