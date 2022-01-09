Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Интеллигентный господин»: Директор «Ференцвароша» высказался о Черчесове

09 Января 2022 • 12:11 Комментировать

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал высказался о Станиславе Черчесове, который возглавил команду в декабре.

- Президент «Ференцвароша» говорил, что структура не уважает таких джентльменов, как Петер Штёгер. Означает ли это, что в команду пришёл тренер другого типа?

- Я бы начал с того, что Черчесов тоже видел мир, он интеллигентный господин. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. Наш новый тренер будет играть на большем количестве инструментов. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может влиять на них. Важно иметь тренера, который излучает уверенность и может передать её игрокам, - сказал Хайнал в интервью Nemzeti Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Тамаш Хайнал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.01  14:00 Лузитания Лороза ... Санжоаненсе
09.01  16:00 Блэкберн (до 23 лет) ... Манчестер Сити (до 23 лет)
09.01  18:00 Витория-2 Гимарайнш ... Брага-2
09.01  18:00 Santarem ... Кальдаш
09.01  21:00 Maracana EC ... Атлетико Сеаренсе
09.01  22:00 Икаса ... Crato1
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
12:11 · Другое
​«Интеллигентный господин»: Директор «Ференцвароша» высказался о Черчесове
11:52 · Другое
​В Катаре у футболиста произошёл сердечный приступ во время матча
11:42 · Другое
Директор «Ференцвароша»: «Тот факт, что мы смогли убедить тренера калибра Черчесова, подтверждает прогресс клуба»
06 Января
19:49 · Другое
​Черчесов попросил игроков «Ференцвароша» забыть одно слово
05 Января
21:36 · Италия. Серия А
Влахович – самый подорожавший игрок в 2021 году по версии Transfermarkt, Винисиус и Холанн в тройке 1
20:46 · Другое
ФИФА назвала трёх претендентов на звание лучшего голкипера мира по итогам 2021 года
31 Декабря
16:25 · Другое
​«Арис» поздравил фанатов с Новым годом на разных языках, в том числе на русском 1 видео
15:30 · Другое
​Эриксен тренируется со швейцарским клубом 1
29 Декабря
17:22 · Другое
Коллина рассказал о новой системе автоматического определения офсайда в футболе
26 Декабря
09:43 · Другое
​Во время футбольного матча в Алжире умер футболист
21 Декабря
16:31 · Другое
​Черчесов снова вакцинировался – «Ференцварош» показал видео видео
08:24 · Другое
​«Ференцварош» показал видео о первом дне Черчесова в клубе видео
08:17 · Другое
​Назван тренерский штаб Черчесова
20 Декабря
18:59 · Другое
​Директор «Ференцвароша»: «Гордимся, что такой авторитет, как Черчесов, возглавил нашу команду» 1
18:20 · Другое
​«Я строгий и целеустремлённый»: Черчесов описал себя после назначения в «Ференцвароше»
Все новости
Рекомендуем