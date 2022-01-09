​В Катаре у футболиста произошёл сердечный приступ во время матча

Матч чемпионата Катара между командами «Аль-Райян» и «Аль-Вакра» был прерван при счёте 1:0. Дело в том, что у защитника гостей Османа Кулибали произошёл сердечный приступ. Информацию уже подтвердила пресс-служба клуба.

Осману Кулибали 32 года. В своё время он поиграл в Европе, а именно в Греции. Там защитник из Мали выступал за «Платаньяс» и «Панатинаикос». В клубе «Аль-Вакра» Кулибали оказался в августе 2019 года, перебравшись на правах свободного агента.

Осман Кулибали провёл 26 игр за сборную Мали. При этом в последний раз он вызывался в национальную команду в 2017 году.