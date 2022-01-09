Директор «Ференцвароша»: «Тот факт, что мы смогли убедить тренера калибра Черчесова, подтверждает прогресс клуба»

Спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Тамаш Хайнал высказался по поводу переговоров клуба со Станиславом Черчесовым.

Как известно, Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» несколько недель назад и уже активно работает.

«В процессе переговоров мы убедились в том, что Черчесов понимает язык игроков, а также в том, что у него есть профессиональный опыт и психологические навыки, чтобы развивать нашу команду», - высказался Хайнал в ходе интервью для газеты Nemzeti Sport.

По словам директора венгерского клуба, Черчесову свойственные такие качества как последовательность, дисциплинированность, решительность и уверенность. Хайнал считает, что «Ференцварош» оказался в надёжных руках.

Тамаш Хайнал также отметил, что Станислава Черчесова связывали с работой на международном уровне.

«Тот факт, что нам удалось убедить тренера такого калибра, подтверждает прогресс клуба», - сказал Хайнал.