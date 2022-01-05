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ФИФА назвала трёх претендентов на звание лучшего голкипера мира по итогам 2021 года

05 Января 2022 • 20:46 Комментировать

17 января пройдет церемония награждения FIFA The Best, где станут известны имена победителей в различных номинациях. Международная организация уже объявила имена финалистов в одной из категорий.

За звание лучшего голкипера мира по итогам 2021 года поборются три игрока – Мануэль Нойер из «Баварии», Эдуар Менди из «Челси» и Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ».

Многие букмекеры считают фаворитом именно Доннарумму, закрывая глаза на трудности итальянца во второй половине года в составе парижской команды. Полагается, что его выступления на прошедшем чемпионате Европы станут определяющим аргументом по ходу голосования.

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Джанлуиджи Доннарумма Эдуар Менди
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