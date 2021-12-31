Кипрский «Арис» решил подчеркнуть интернациональность своего состава. Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором представители команды и клуба поздравляют болельщиков с наступающим Новым годом, используя разные языки, в том числе и русский.

«На каком языке вы бы ни говорили, и где бы вы ни жили, пускай рядом с вами будет любимая команда, и люди, которые в вас верят», - говорится в подписи к опубликованному видео.

На текущий момент «Арис» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Кипра. От лидирующего «Аполлона» команда отстаёт всего лишь на два зачётных балла.