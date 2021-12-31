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​Эриксен тренируется со швейцарским клубом

31 Декабря 2021 • 15:30 Комментировать

Полузащитник Кристиан Эриксен в настоящий момент тренируется со швейцарским клубом «Кьяссо». Об этом на своих страницах сообщает Le Matin.

Напомним, что недавно Кристиан Эриксен расторг контракт с «Интером», который был рассчитан до конца сезона 2023/2024. В этом сезоне датчанин не провёл ни одного матча. Летом он перенёс остановку сердца прямо во время игры за сборную Дании на чемпионате Европы. После этого Эриксену сделали операцию и имплантировали дефибриллятор. В Италии заниматься спортом с таким устройством запрещено.

Ранее представитель Кристиана Эриксена сообщил, что датчанин не планирует вешать бутсы на гвоздь.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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