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Коллина рассказал о новой системе автоматического определения офсайда в футболе

29 Декабря 2021 • 17:22 Комментировать

Уже сейчас активно разрабатывается новая система, которая должна помогать арбитрам определять офсайды во время футбольных матчей. Тестирование нововведения запланировано на несколько предстоящих международных турниров, а бывший судья Пьерлуиджи Коллина рассказал, в чем будет заключаться суть инновации.

«Будут установлены 10-12 камер, которые отслеживают 29 точек на теле каждого футболиста с интервалом в 50 раз в секунду. Программное обеспечение, анализирующее данные в режиме реального времени, будет рассчитывать идеальный момент касания мяча и положение того или иного игрока. Сигнал передается в комнату VAR и уже спустя несколько секунд арбитр в поле получает точную информацию. Это должно ускорить процесс, который на сегодняшний день иногда занимает слишком много времени», - приводит слова специалиста Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Пьерлуиджи Коллина
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