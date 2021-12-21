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​Черчесов снова вакцинировался – «Ференцварош» показал видео видео

21 Декабря 2021 • 16:31 Комментировать

Пресс-служба «Ференцвароша» опубликовала видео, на котором Станислав Черчесов находится в кресле после прививки.

«Наш новый главный тренер сделал третью прививку от коронавируса», - говорится в сообщении венгерского клуба.

 

Напомним, что в понедельник «Ференцварош» объявил о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера. Российский специалист дебютирует у руля новой команды 26 января, когда «Ференцварош» будет проводить гостевой матч местного чемпионата против «Академии Пушкаша».

Предыдущим местом работы Станислава Черчесова была национальная сборная России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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