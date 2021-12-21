В понедельник «Ференцварош» объявил о приходе на тренерский мостик клуба Станислава Черчесова. 58-летний российский специалист, наконец, нашёл работу после пятимесячного отдыха. На клубном канале «Ференцвароша» в YouTube было опубликовано короткое видео о первом дне Станислава Черчесова в клубе.

На новогодние каникулы «Ференцварош» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Следующий официальный матч команда проведёт 26 января в гостях у «Академии Пушкаша». Это будет дебют Станислава Черчесова в новой команде.

Напомним, что ранее Станислав Черчесов на протяжении пяти лет возглавлял сборную России.