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​«Ференцварош» показал видео о первом дне Черчесова в клубе видео

21 Декабря 2021 • 08:24 Комментировать

В понедельник «Ференцварош» объявил о приходе на тренерский мостик клуба Станислава Черчесова. 58-летний российский специалист, наконец, нашёл работу после пятимесячного отдыха. На клубном канале «Ференцвароша» в YouTube было опубликовано короткое видео о первом дне Станислава Черчесова в клубе.

 

На новогодние каникулы «Ференцварош» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Следующий официальный матч команда проведёт 26 января в гостях у «Академии Пушкаша». Это будет дебют Станислава Черчесова в новой команде.

Напомним, что ранее Станислав Черчесов на протяжении пяти лет возглавлял сборную России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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