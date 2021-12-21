Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Назван тренерский штаб Черчесова

21 Декабря 2021 • 08:17 Комментировать

В понедельник Станислав Черчесов обрёл клуб, став главным тренером «Ференцвароша». Журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале «Едим спорт» сообщил о том, какие специалисты будут работать вместе с Черчесовым в Венгрии.

«Мирослав Ромащенко станет ассистентом, Гинтрарас Стауче - тренером вратарей, Паулино Гранеро и Владимир Паников - тренерами по физподготовке, а Эдурд Цгоев - главным врачом», - говорится в сообщении журналиста.

Первый матч под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» проведёт 26 января. Соперником текущего лидера чемпионата Венгрии будет «Академия Пушкаша».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 21 минута Чуньцинь Лифан 0:0 Ухань Цзалл
Идет 20 минута Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шеньхуа
21.12  14:30 Циндао Хайню ... Далянь Ифан
21.12  14:30 Шицзячжуан ... Тянцзинь Тэда
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Декабря
08:24 · Другое
​«Ференцварош» показал видео о первом дне Черчесова в клубе видео
08:17 · Другое
​Назван тренерский штаб Черчесова
20 Декабря
18:59 · Другое
​Директор «Ференцвароша»: «Гордимся, что такой авторитет, как Черчесов, возглавил нашу команду» 1
18:20 · Другое
​«Я строгий и целеустремлённый»: Черчесов описал себя после назначения в «Ференцвароше»
18:14 · Другое
​Черчесов дебютирует в «Ференцвароше» через 37 дней
16:52 · Другое
​Сборная России отреагировала на назначение Черчесова в «Ференцвароше»
14:26 · Другое
​Черчесов анонсировал своё назначение в «Ференцвароше»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии – лучшая футбольная команда года по версии BBC 5
19 Декабря
21:53 · Другое
Расистский скандал в Бельгии: Компани пожаловался на фанатов «Брюгге»
17:07 · Другое
В «Ференцвароше» намекают на назначение Черчесова, но клуб долгое время не мог договориться насчёт заработной платы
18 Декабря
21:25 · Другое
​Алжир завоевал Кубок арабских наций
20:19 · Другое
​Игрок загребского «Динамо» был удалён после удара с пенальти с нарушением 3
17:57 · Другое
​Эриксен отклонил два предложения из Дании слухи
17 Декабря
18:20 · Другое
Юношеская сборная России выиграла мини-турнир в Израиле
16 Декабря
00:23 · Другое
Незабитый пенальти и добивание на 90+17 минуте: Алжир вырвал победу у Катара в Арабском кубке ФИФА
Все новости
Рекомендуем