​Назван тренерский штаб Черчесова

В понедельник Станислав Черчесов обрёл клуб, став главным тренером «Ференцвароша». Журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале «Едим спорт» сообщил о том, какие специалисты будут работать вместе с Черчесовым в Венгрии.

«Мирослав Ромащенко станет ассистентом, Гинтрарас Стауче - тренером вратарей, Паулино Гранеро и Владимир Паников - тренерами по физподготовке, а Эдурд Цгоев - главным врачом», - говорится в сообщении журналиста.

Первый матч под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» проведёт 26 января. Соперником текущего лидера чемпионата Венгрии будет «Академия Пушкаша».