​Директор «Ференцвароша»: «Гордимся, что такой авторитет, как Черчесов, возглавил нашу команду»

Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош дал комментарий по поводу назначения Станислава Черчесова главным тренером команды.

«Для нас большая гордость, что такой авторитетный тренер возглавил команду», - высказался Орош, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Ференцвароша».

По словам Ороша, цель «Ференцвароша» состоит в том, чтобы выиграть чемпионат Венгрии и национальный кубок, а также пробиться в групповой этап еврокубка, желательно Лиги чемпионов.

На текущий момент «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. Следующую официальную игру команда проведёт 26 января против «Академии Пушкаша».