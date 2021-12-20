​«Я строгий и целеустремлённый»: Черчесов описал себя после назначения в «Ференцвароше»

Станислав Черчесов принял венгерский «Ференцварош», который на текущий момент лидирует в чемпионате своей страны. На клубном сайте появился комментарий российского тренера после назначения.

«Я строгий и целеустремлённый тренер. Я считаю, что талант ничего не стоит без работы, и больше ценю последнее. Я хочу стать чемпионом и поставить игру, которая привлечёт на стадион ещё больше болельщиков», - высказался Черчесов.

Первый официальный матч под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» проведёт 26 января. В этот день команда сыграет против «Академии Пушкаша» на поле соперника.