​Черчесов дебютирует в «Ференцвароше» через 37 дней

В понедельник «Ференцварош» объявил о назначении главным тренером Станислава Черчесова – бывшего рулевого национальной сборной России.

Дебют российского специалиста у руля венгерского гранда состоится 26 января 2022 года. Именно в этот день «Ференцварош» проведёт следующий официальный матч. Соперником команды Станислава Черчесова будет «Академия Пушкаша». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

На текущий момент «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии. «Академия Пушкаша» располагается на третьей строчке, отставая на четыре зачётных балла.