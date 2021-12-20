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​Сборная России отреагировала на назначение Черчесова в «Ференцвароше»

20 Декабря 2021 • 16:52 Комментировать

В понедельник было объявлено о назначении Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша». На эту информацию отреагировала пресс-служба сборной России, написав на венгерском языке: «Удачи».

Напомним, что Станислав Черчесов ранее работал главным тренером сборной России. Контракт между тренером и РФС был расторгнут вскоре после завершения Евро-2020, где российская сборная не смогла преодолеть групповой барьер. Тремя годами ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России добралась до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

«Ференцварош» на текущий момент является лидером чемпионата Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Сборная России Станислав Черчесов
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