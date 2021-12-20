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​Черчесов возглавил «Ференцварош» официально

20 Декабря 2021 • 16:03 Комментировать

Как и ожидалось, Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша». Венгерский клуб объявил о назначении 58-летнего россиянина посредством своего официального сайта. Условия контракта не раскрываются.

Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная России. Национальную команду Черчесов возглавлял на протяжении пяти лет. Главным событием за этот период стал выход в четвертьфинал чемпионата мира на домашнем турнире 2018 года. Спустя три года российская сборная провалилась на Евро, и Черчесов покинул тренерское кресло.

На текущий момент «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии. Соревнования возобновятся в конце января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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