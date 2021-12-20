​Черчесов анонсировал своё назначение в «Ференцвароше»

Станислав Черчесов находится на грани того, чтобы стать главным тренером «Ференцвароша». Об этом 58-летний российский специалист рассказал изданию «Московский комсомолец», на которое ссылается телеграм-канал «Эк Спорт».

«Сейчас пока ещё ничего не подписано. Но к этому всё идет», - прокомментировал текущую ситуацию Черчесов, который находится без работы уже почти полгода.

Черчесов рассказал, что он уже находится в Будапеште и будет общаться с руководителями «Ференцвароша» после ознакомления с инфраструктурой клуба.

Как известно, Станислав Черчесов на протяжении почти пяти лет работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда добралась до 1/4 финала, но на Евро-2020 сборная не вышла из группы, после чего РФС решил сменить рулевого.