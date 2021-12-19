В «Ференцвароше» намекают на назначение Черчесова, но клуб долгое время не мог договориться насчёт заработной платы

Российский специалист Станислав Черчесов заявил, что на данный момент ведет переговоры с несколькими клубами по поводу возможного сотрудничества. О его назначении уже напрямую говорят в «Ференцвароше», но информация, предоставленная несколькими источниками, разнится.

Например, после матча команды в рамках местного первенства исполняющий обязанности главного тренера Мате Чаба подтвердил, что болельщикам стоит ждать у руля именно россиянина. «Все, кто читают новости в газетах, уже знают, кто будет наставником. Да, думаю, что это Черчесов», - цитирует Чабу Hungarian National Team Xtra.

При этом, издание Blikk пишет, что стороны долгое время не могли договориться о заработной плате. Согласно источнику, Черчесов хочет получать полтора миллиона евро в год, а клуб готов платить лишь треть этой суммы.