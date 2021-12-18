​Алжир завоевал Кубок арабских наций

Завершился финальный матч Кубка арабских наций ФИФА. В финале сборная Алжира обыграла Тунис со счётом 2:0. Оба гола алжирцы провели в дополнительное время: на 99-й минуте отличился Амир Сауд, а на 120-й минуте – Ясин Браими.

Стоит сказать, что ранее сборная Катара на Кубке арабских наций заняла третье место. В матче за бронзу катарская национальная команда обыграла Египет в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей по итогам 120 игровых минут.

Стоит сказать, что Кубок арабских наций был разыгран впервые в истории. Турнир проводился под эгидой ФИФА.