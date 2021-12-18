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​Игрок загребского «Динамо» был удалён после удара с пенальти с нарушением

18 Декабря 2021 • 20:19 Комментировать (1)

Несколько дней назад в Хорватии проходил матч местного чемпионата между командами «Истра» и «Динамо» (Загреб). В концовке поединка в игре произошёл интересный эпизод. Игрок гостей Бруно Петкович был удалён с поля после удара с пенальти с нарушением. Петкович сделал ложный замах и пробил по воротам уже тогда, когда вратарь завалился в сторону. Останавливаться перед ударом при выполнении одиннадцатиметрового запрещено, поэтому Петкович получил жёлтую карточку, которая стала для него второй за вечер и превратилась в красную. А пенальти для «Динамо» превратился в свободный удар для «Истры».

Отметим, что в оставшееся время «Динамо» смогло забить ещё один гол и победило 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Загреб Бруно Петкович
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
18 Декабря 2021 в 20:47
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