​Игрок загребского «Динамо» был удалён после удара с пенальти с нарушением

Несколько дней назад в Хорватии проходил матч местного чемпионата между командами «Истра» и «Динамо» (Загреб). В концовке поединка в игре произошёл интересный эпизод. Игрок гостей Бруно Петкович был удалён с поля после удара с пенальти с нарушением. Петкович сделал ложный замах и пробил по воротам уже тогда, когда вратарь завалился в сторону. Останавливаться перед ударом при выполнении одиннадцатиметрового запрещено, поэтому Петкович получил жёлтую карточку, которая стала для него второй за вечер и превратилась в красную. А пенальти для «Динамо» превратился в свободный удар для «Истры».

Отметим, что в оставшееся время «Динамо» смогло забить ещё один гол и победило 2:0.