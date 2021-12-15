ФИФА планирует ввести лимит на суммы комиссионных для футбольных агентов

Масштабные перемены грядут в сфере деятельности футбольных агентов. Дело в том, что ФИФА лично занялась анализом деталей различных сделок, благодаря которым ведущие специалисты мира обогащаются с помощью руководства клубов.

По информации Marca, сейчас международная организация разрабатывает план по введению лимита на сумму комиссионных для агентов. Другими словами, теперь официальные представители футболистов не смогут требовать такие огромные выплаты за свои услуги, как раньше.

Согласно источнику, у них будет только два варианта заработка. Первый – получать 6% от зарплаты игрока в команде (3% от клуба и 3% от своего клиента). Второй – получать 10% от общей суммы трансферы со стороны клуба, который продает своего футболиста.