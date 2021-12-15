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«Сдержал обещание»: фанат мексиканского «Атласа» 70 лет ждал чемпионство любимой команды видео

15 Декабря 2021 • 20:07 Комментировать

На днях определился новый чемпион Мексики – в финале плей-офф первенства победу в серии послематчевых пенальти одержал «Атлас», для которого этот триумф стал первым за последние 70 лет.

Сейчас же в стране активно набирает популярность жизненная история одного из преданных болельщиков команды. Оказывается, что в том самом 1951 году некий Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не застанет успех «Атласа».

И вот, спустя долгое время 91-летний фанат дождался новой победы. В сеть также попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего поединка – пожилой болельщик на радостях расплакался, буквально не верив в произошедшее.

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Евро-Футбол.Ру,
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