На днях определился новый чемпион Мексики – в финале плей-офф первенства победу в серии послематчевых пенальти одержал «Атлас», для которого этот триумф стал первым за последние 70 лет.

Сейчас же в стране активно набирает популярность жизненная история одного из преданных болельщиков команды. Оказывается, что в том самом 1951 году некий Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не застанет успех «Атласа».

И вот, спустя долгое время 91-летний фанат дождался новой победы. В сеть также попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего поединка – пожилой болельщик на радостях расплакался, буквально не верив в произошедшее.

Edmundo Iñiguez is 91 years old and told his family he was not going to die until Atlas FC won the Mexican league again.



This was his reaction when they won. He's been waiting 70 years



(via @chuysanchez_) pic.twitter.com/RnHASzzAXF