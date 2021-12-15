На днях определился новый чемпион Мексики – в финале плей-офф первенства победу в серии послематчевых пенальти одержал «Атлас», для которого этот триумф стал первым за последние 70 лет.
Сейчас же в стране активно набирает популярность жизненная история одного из преданных болельщиков команды. Оказывается, что в том самом 1951 году некий Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не застанет успех «Атласа».
И вот, спустя долгое время 91-летний фанат дождался новой победы. В сеть также попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего поединка – пожилой болельщик на радостях расплакался, буквально не верив в произошедшее.
Edmundo Iñiguez is 91 years old and told his family he was not going to die until Atlas FC won the Mexican league again.— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021
This was his reaction when they won. He's been waiting 70 years
(via @chuysanchez_) pic.twitter.com/RnHASzzAXF