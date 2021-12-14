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​Разъярённые фанаты «Легии» ворвались в клубный автобус

14 Декабря 2021 • 12:39 Комментировать

«Легия» является действующим чемпионом Польши, но в текущем чемпионате команда выступает просто ужасно. На текущий момент «Легия» занимает последнее место в турнирной таблице.

В воскресенье «Легия» потерпела очередное поражение, уступив в гостях у «Вислы» из Плоцка (0:1). После завершения игры разъярённые фанаты ворвались в клубный автобус «Легии».

«Автобус возвращался на базу под конвоем полиции. Несмотря на эти меры, автобус был ненадолго остановлен, а затем в него вошли люди, которые вели себя агрессивно по отношению к игрокам», - заявление клуба приводит The News&Observer.

«Легия» намерена усилить меры безопасности.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия
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