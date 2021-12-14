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​В «Ференцвароше» ответили на вопрос о возможном назначении Черчесова

14 Декабря 2021 • 10:04 Комментировать

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов является кандидатом номер один на вакантную должность главного тренера «Ференцвароша».

В пресс-службе венгерского гранда дали комментарий sport24 по поводу возможного пришествия на тренерский мостик российского специалиста.

«Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова», - сообщили в «Ференцвароше», подчеркнув, что после отставки Петера Штёгера команду к заключительной игре в году готовит Чаба Мате.

Отметим, что Станислав Черчесов остаётся без работы после летнего ухода с тренерского мостика сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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