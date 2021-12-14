Накануне клуб «Атлас» стал чемпионом Мексики впервые с далёкого 1951 года. Отмечая столь значимое событие, тысячи людей вышли на улицы Гвадалахары. Соответствующая фотография была размещена на портале Reditt.

В комментариях болельщики возмутились по поводу столь массового скопления людей на фоне бушующей в мире пандемии коронавируса.

«Хорошо, что COVID-19 уже вылечили», - иронично отметил один из пользователей.

Отметим, что в финале Лиги МХ «Атлас» обыграл «Леон» в серии послематчевых пенальти после ничьей по итогам двухматчевого противостояния (3:3).