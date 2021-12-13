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Названы финалисты премии Globe Soccer Awards – на звание лучшего игрока претендуют шесть футболистов

13 Декабря 2021 • 23:22 Комментировать (1)

В конце декабря состоится церемония вручения различных наград по версии Globe Soccer Awards. За месяц до оглашения результатов организаторы опубликовали списки финалистов во всех номинациях.

Таким образом, среди кандидатов на завоевание главного приза лучшему футболисту по итогам 2021 года осталось всего шесть фамилий. За статуэтку поборются Карим Бензема из «Реала», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», Килиан Мбаппе и Лионель Месси из «ПСЖ», а также Роберт Левандовски из «Баварии».

Примечательно, что чаще всех лучшим игроком по версии организаторов данной премии признавался Криштиану Роналду. При этом, букмекеры скептически оценивают шансы португальца на успех в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Роберт Левандовски Мохамед Салах Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Декабря 2021 в 23:31
Победит Мендеш... А-ха-ха-ха...




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