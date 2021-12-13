Станислав Черчесов в обозримом будущем может обзавестись работой в клубе. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», 58-летний российский специалист является основным кандидатом на должность главного тренера «Ференцвароша». Недавно венгерский гранд отправил в отставку Петера Штёгера.

Напомним, что Станислав Черчесов находится без работы с лета. После неудачного выступления на Евро-2020 он покинул тренерское кресло в сборной России. С национальной командой Черчесов работал на протяжении пяти лет и смог привести её к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира.