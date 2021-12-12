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Вратарь сборной России Никита Хайкин во второй раз кряду стал чемпионом Норвегии вместе с «Будё-Глимт»

12 Декабря 2021 • 23:05 Комментировать

В воскресенье, 12 декабря, завершился последний тур розыгрыша чемпионата Норвегии. «Будё-Глимт» на выезде обыграл «Мйондален», благодаря чему стал триумфатором первенства, опередив «Мольде» на три очка в турнирной таблице.

Примечательно, что одну из ключевых ролей в успехе команды сыграл российский голкипер Никита Хайкин. Он пропустил лишь один матч по ходу сезона, закрепив за собой статус первого номера.

Стоит отметить, что «Будё-Глимт» удалось защитить свой титул – в прошлом году они также примеряли на себе золотые медали. К слову, норвежский клуб сумел пробиться в плей-офф Лиги конференций, не проиграв на групповой стадии «Роме» в двухматчевой дуэли.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт
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