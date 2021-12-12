​Матч Марокко и Алжира побил рекорд трансляций в YouTube

В субботу на Кубке арабских наций ФИФА проходил четвертьфинальный матч между сборными Марокко и Алжира. Трансляцию матча можно было смотреть бесплатно на канале beIN Sports 1 в YouTube.
В сети сообщается, что эта трансляция побила рекорд на сервисе YouTube. В определённый момент её смотрело более 1,9 миллиона человек.
Матч между сборными Марокко и Алжира завершился вничью 2:2 по итогам 120 игровых минут. Алжирцы прошли в полуфинал за счёт победы по пенальти теперь сыграют против сборной Катара. Второй билет в финал Кубка арабских стран ФИФА разыграют команды Туниса и Египта.
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