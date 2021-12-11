​Это’О – глава Федерации футбола Камеруна

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О стал главой Федерации футбола Камеруна. Об избрании 40-летнего Это’О на эту должность сообщается на страницах официального сайта организации.
Самюэль Это’О повесил бутсы на гвоздь два года назад. Камерунец по ходу своей карьеры защищал цвета множества клубов в разных странах. Наиболее широко Самюэль известен по выступлениям за испанскую «Барселону», итальянский «Интер» и английский «Челси».
Стоит напомнить, что Самюэль Это’О в своё время выступал в России – с 2011-2013 годах камерунец был футболистом махачкалинского «Анжи».
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