​Это’О – глава Федерации футбола Камеруна

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О стал главой Федерации футбола Камеруна. Об избрании 40-летнего Это’О на эту должность сообщается на страницах официального сайта организации.

Самюэль Это’О повесил бутсы на гвоздь два года назад. Камерунец по ходу своей карьеры защищал цвета множества клубов в разных странах. Наиболее широко Самюэль известен по выступлениям за испанскую «Барселону», итальянский «Интер» и английский «Челси».

Стоит напомнить, что Самюэль Это’О в своё время выступал в России – с 2011-2013 годах камерунец был футболистом махачкалинского «Анжи».