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Райола назвал ФИФА «коррумпированной лавочкой»

10 Декабря 2021 • 22:30 Комментировать

Известный футбольный агент Мино Райола выступил с резкой критикой в адрес международной организации ФИФА, обвинив ее в различных финансовых авантюрах.

«Думаете, почему нас, агентов, критикуют? Потому что ФИФА занимается демагогией и таким образом отвлекает внимание от своих проблем. Нас называют плохими парнями, но сами ничего не делают. До сих пор не могу понять, как так сложилось, что власть находится в руках у коррумпированной лавочки. Это диктаторство, не иначе. Например, идея с проведением чемпионата мира раз в два года. Разве это не нонсенс?» -  поделился Райола своим недовольством в разговоре со Sport1.de

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Мино Райола
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