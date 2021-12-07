В ноябре Хави покинул должность главного тренера «Аль-Садда», чтобы возглавить «Барселону». Спустя месяц катарский клуб нашёл нового тренера – им стал 51-летний испанский специалист Хави Грасия. Пресс-служба «Аль-Садда» анонсировала представление Грасии, которое пройдёт в среду.

Российским болельщикам Хави Грасия известен по периоду в «Рубине». Испанский специалист работал с казанской командой в сезоне 2016/2017. Дальше Грасия тренировал в Англии и Испании, работая там с «Уотфордом» и «Валенсией» соответственно. На протяжении последних шести месяцев Грасия находился без клуба.