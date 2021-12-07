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​Экс-тренер «Рубина» возглавил «Аль-Садд», который ранее тренировал Хави официально

07 Декабря 2021 • 19:19 Комментировать

В ноябре Хави покинул должность главного тренера «Аль-Садда», чтобы возглавить «Барселону». Спустя месяц катарский клуб нашёл нового тренера – им стал 51-летний испанский специалист Хави Грасия. Пресс-служба «Аль-Садда» анонсировала представление Грасии, которое пройдёт в среду.

Российским болельщикам Хави Грасия известен по периоду в «Рубине». Испанский специалист работал с казанской командой в сезоне 2016/2017. Дальше Грасия тренировал в Англии и Испании, работая там с «Уотфордом» и «Валенсией» соответственно. На протяжении последних шести месяцев Грасия находился без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Садд Хави Грасия
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