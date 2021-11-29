Сахар Карпина, пицца Гвардиолы, кетчуп Джеррарда и Конте: Какую еду тренеры запрещают своим футболистам

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как футбольные тренеры изощряются в пищевых запретах.

Новоиспечённый наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард запретил своим подопечным употреблять кетчуп. По словам легенды «Ливерпуля», он принял такое решение ещё до изучения предыдущего командного меню. По словам Джеррарда, футболисты должны иметь правильный менталитет и стремиться войти в элиту. Также бирмингемцы остались без легальной возможности кушать пудинги и горячий шоколад, а также пить газировку. Ибо зачем им бесполезные калории?

В план Антонио Конте, как поднять «Тоттенхэм» в верхнюю часть таблицы чемпионата Англии, входит табу не только на кетчуп, но и на майонез плюс бутерброды. Всё, естественно, с благими намерениями – дабы не повышался процент жира в организме. При этом колоритный итальянский специалист предостерёг своих подопечных от нарушения ограничений. Он заверил их, что командный диетолог всё равно выявит ослушавшихся, – если таковые будут, конечно.

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В «Челси» Конте запрещал пиццу, как и Гвардиола в тех командах, где он работал и работает, – то есть в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». А Клаудио Раньери, сам кормивший своих подопечных в «Лестере» пиццей, после ряда неудачных матчей запретил им питаться чикен-бургерами. Это произошло в первом постчемпионском сезоне «лисов», когда они приближались к зоне вылета из АПЛ.

Валерий Карпин установил в сборной России правило нулевой терпимости к сладкому. Объяснил он это тем, что 98-й бензин лучше 92-го, и без шоколадки или конфетки никто не умрёт. Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина согласилась с вредом сладкого, однако отметила, что подобная инициатива должна исходить от самих футболистов.

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Но можно ведь устанавливать гибкие запреты, как это делал, например, Зденек Земан. Будучи главным тренером «Ромы», чтобы помочь своим игрокам в наборе формы, он запрещал им употреблять сахар и кофе во время десятидневного первого этапа предсезонной подготовки. Что касается легендарного в прошлом наставника московского «Спартака» Константина Бескова, то он не давал игрокам есть яичницу только в дни матчей.

Отдельно стоит отметить вето Арсена Венгера на шоколадные батончики в лондонском «Арсенале». Чипсы с чаем он тоже запрещал, но ассоциируется Венгер в этом плане прежде всего с батончиками. Доходило до того, что игроки «канониров» скандировали в клубном автобусе «Верните нам Mars!», пытаясь разжалобить своего сурового в определённых вопросах наставника.

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Джованни Трапаттони был сильно раздражён, когда застал футболистов сборной Ирландии за поеданием грибов перед товарищеским матчем. Помнится, в школе на уроках биологии рассказывали, что грибы – это отдельное царство, не растения и не животные. Ну и не каждому они по вкусу, если ещё опустить, что какими-то из них можно отравиться. Видимо, Трапаттони грибы как раз не по вкусу.

Тренировавший «Сандерленд» Паоло ди Канио не стеснялся открыто объяснять смысл своих пищевых запретов. Кофе его подопечным можно было употреблять не позднее чем за три часа до выхода на поле, потому как этот напиток, по его утверждению, влияет на восприятие тренировок. Ну а колу со льдом ди Канио недвусмысленно связывал с запорами у футболистов.

Кирилл Иванцов