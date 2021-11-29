​В Дании нападающий встал в ворота и отбил пенальти

Интересный эпизод произошёл в матче второго по рангу датского футбольного дивизиона между «Эсбьергом» и «Нюкебингом». На последних минутах встречи арбитр удалил с поля голкипера хозяев Кори Аддая за нарушение правил в своей штрафной площади. Поскольку замен у команды больше не было, в рамку на пенальти пришлось становиться нападающему Эмилю Холтену, вышедшему на замену ближе к концовке встречи. Холтен стал героем, отразив удар с пенальти в правую от себя часть ворот. При этом стоит сказать, что на футболиста не давила ответственность, ведь к тому моменту команда спокойно выигрывала со счётом 3:0. Результат стал итоговым.