Интересный эпизод произошёл в матче второго по рангу датского футбольного дивизиона между «Эсбьергом» и «Нюкебингом». На последних минутах встречи арбитр удалил с поля голкипера хозяев Кори Аддая за нарушение правил в своей штрафной площади. Поскольку замен у команды больше не было, в рамку на пенальти пришлось становиться нападающему Эмилю Холтену, вышедшему на замену ближе к концовке встречи. Холтен стал героем, отразив удар с пенальти в правую от себя часть ворот. При этом стоит сказать, что на футболиста не давила ответственность, ведь к тому моменту команда спокойно выигрывала со счётом 3:0. Результат стал итоговым.
В Дании нападающий встал в ворота и отбил пенальти
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