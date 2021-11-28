В Румынии запретили смотреть футбол на стадионе после 21:00 – один из клубов продает билеты на 30 минут матча

Румыния вошла в список тех стран, которые больше всего пострадали от четвертой волны пандемии коронавируса. В связи с этим, правительством были введены несколько новых радикальных мер.
В октябре было оглашено о запрете на посещение всех стадионов, но на днях власть смягчила это ограничение. Теперь людям, которые в последние полгода переболели Covid-19 и вакцинировались, разрешается заполнять 30% от вместимости арен. Но, находится на трибунах можно лишь до 21:00.
Таким образом, зрители не смогут присутствовать на поединках внутреннего первенства в течение всех 90 минут, так как некоторые игры начинаются слишком поздно. Примечательно, что клуб «Крайова» нашел выход из ситуации и начал продавать билеты на 30 минут матча по заниженной цене. Об этом сообщили на официальном сайте команды.
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