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В Румынии запретили смотреть футбол на стадионе после 21:00 – один из клубов продает билеты на 30 минут матча

28 Ноября 2021 • 19:44 Комментировать

Румыния вошла в список тех стран, которые больше всего пострадали от четвертой волны пандемии коронавируса. В связи с этим, правительством были введены несколько новых радикальных мер.

В октябре было оглашено о запрете на посещение всех стадионов, но на днях власть смягчила это ограничение. Теперь людям, которые в последние полгода переболели Covid-19 и вакцинировались, разрешается заполнять 30% от вместимости арен. Но, находится на трибунах можно лишь до 21:00.

Таким образом, зрители не смогут присутствовать на поединках внутреннего первенства в течение всех 90 минут, так как некоторые игры начинаются слишком поздно. Примечательно, что клуб «Крайова» нашел выход из ситуации и начал продавать билеты на 30 минут матча по заниженной цене. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

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