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Тедеско отказался возглавлять австрийский клуб

25 Ноября 2021 • 17:16 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится в активном поиске работы. Ранее немецкого специалиста связывали с турецким «Фенербахче», но, как оказывается, недавно он вел переговоры с австрийским «Рапидом».

Правда, они не увенчались успехом. Как сообщает журналист Питер Линден, стороны не смогли договориться по условиям трудового договора. Согласно источнику, клуб из Вены не потянул финансовые требования Тедеско.

Также отмечается, что сам тренер надеется получить приглашение от представителей Бундеслиги, чтобы вернуться работать на родину. «Спартак» наставник покинул по итогам прошлого сезона, заняв вместе с «красно-белыми» второе место в российской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Рапид Вена Доменико Тедеско
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