Эдуар Менди и Доннарумма – в списке кандидатов на премию ФИФА The Best как лучшему вратарю года

В понедельник, 22-го ноября, стали известны претенденты на получение премии ФИФА The Best среди голкиперов. В список номинантов попали сразу пять футболистов.

Среди них: бразилец Алиссон из «Ливерпуля», итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», сенегалец Эдуар Менди из «Челси», немец Мануэль Нойер из «Баварии» и датчанин Каспер Шмейхель из «Лестера».

Примечательно, что организация отдельно вручает приз вратарям. Также были опубликованы фамилии кандидатов на звание лучшего полевого игрока по итогам 2021 года.

Результаты голосования в этих номинациях, а также в опросе касательно лучшего тренера года, будут опубликованы через два месяца, 17-го января.