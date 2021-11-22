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Эдуар Менди и Доннарумма – в списке кандидатов на премию ФИФА The Best как лучшему вратарю года

22 Ноября 2021 • 20:33 Комментировать

В понедельник, 22-го ноября, стали известны претенденты на получение премии ФИФА The Best среди голкиперов. В список номинантов попали сразу пять футболистов.

Среди них: бразилец Алиссон из «Ливерпуля», итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», сенегалец Эдуар Менди из «Челси», немец Мануэль Нойер из «Баварии» и датчанин Каспер Шмейхель из «Лестера».

Примечательно, что организация отдельно вручает приз вратарям. Также были опубликованы фамилии кандидатов на звание лучшего полевого игрока по итогам 2021 года.

Результаты голосования в этих номинациях, а также в опросе касательно лучшего тренера года, будут опубликованы через два месяца, 17-го января.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Мануэль Нойер Каспер Шмейхель Джанлуиджи Доннарумма Алиссон Эдуар Менди
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Эдуар Менди и Доннарумма – в списке кандидатов на премию ФИФА The Best как лучшему вратарю года
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