Оглашён список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2021 года по версии ФИФА

В понедельник, 22-го ноября, были обнародованы фамилии специалистов, которые претендуют на звание лучшего тренера по итогам 2021 года в футболе. Номинантами приза, который вручает ФИФА, стали сразу семь наставников.

В данный список попали итальянцы Антонио Конте (победа в Серии А с «Интером») и Роберто Манчини (триумф вместе со сборной на чемпионате Европы), немцы Ханси Флик (чемпионство в Бундеслиге с «Баварией») и Томас Тухель (обладатель титула Лиги чемпионов с «Челси»), аргентинцы Лионель Скалони (победа с национальной командой на Кубке Америки) и Диего Симеоне (золотые медали в Ла Лиге с «Атлетико»), а также Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (первое место в АПЛ в прошлом сезоне).

Примечательно, что котировки букмекеров приписывают к фаворитам Томаса Тухеля и Роберто Манчини – предположительно, именно между ними будет сделан главный выбор.