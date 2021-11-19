Лилиам Тюрам призвал футболистов срывать матчи в случае проявления расизма

Бывший футболист сборной Франции Лилиам Тюрам в очередной раз высказался о том, насколько в современном мире важна борьба с расовой дискриминацией. Специалист предложил еще одну идею, которая может помочь избавиться от проблемы.
«Надо, чтобы белые игроки осознали, что они не могут просто молчать и игнорировать ситуацию. Нам необходимо донести до них, что именно они должны оказывать влияние. Сами посудите: если футболисты будут уходить с поля после проявления расизма, то это негативно скажется на бизнесе спонсоров, руководства и остальных. Футбол – это бизнес. Если игры будут срываться, то власти будут вынуждены искать решения проблемы», - цитирует Тюрама издание CNN.
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