​Федерация Иордании призывает Иран проверить пол игрока женской сборной

В конце сентября женская сборная Ирана по пенальти обыграла Иорданию после нулевой ничьей и пробилась на Кубок Азии. У проигравшей стороны есть сомнения по поводу половой принадлежности одного из игроков иранской женской сборной. Об этом рассказывает Daily Sabah.

Али бин аль-Хусейн, который возглавляет Федерацию футбола Иордании, обратился к Федерации футбола Ирана. В обращении чиновник призвал иранскую сторону провести открытое расследование по поводу пола одного из игроков с привлечением независимых медицинских экспертов. Своё обращение в Иордании мотивируют имеющимися доказательствами, а также важностью проходившего матча.